مجمع خدمات نموذجى بالوحدات المحلية بمراكز المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

كشف المهندس محمد ربيع منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية عن صورة تصميم نموذج مجمع خدمات المواطنين على مستوى الوحدات المحلية بمراكز المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى أكد ربيع انه روعى فى تصميم نموذج مجمع الخدمات توفير الخدمات الأساسية وسبل راحة المواطنين.. وسرعة إنجاز المعاملات من خلال الشباك الواحد التصميم سيطبق على مستوى جميع الوحدات المحلية، والبالغ عددها 317 وحدة محلية بالمراكز المستهدف تطويرها ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

وأضاف أن مجمع الخدمات سيشتمل على الخدمات التالية: (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ومكتب تموين، ومركز تضامن اجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى)، وذلك بخلاف الخدمات الصحية والزراعية والاجتماعية، وخدمات التعليم والشباب والرياضة والدفاع المدنى والبيئة والتى يتم تنفيذها بالتوازى مع مجمع خدمات المواطنين ومنفصلة