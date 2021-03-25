ضبط كميات كبيرة من الدواجن تحقن بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبين الكوم

كتب عادل شحتينو

تمكنت لجنة مشكلة بتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية و الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة الطب البيطرى ورئاسة مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور هانى شمس الدين والدكتور مادح الشرقاوى والدكتورة اسراء بسيونى والاستاذ محمد عباس مفتش أغذية ومباحث التموين من مداهمة محل دواجن بشبين الكوم كشفت التحريات عن بيعه كميات كبيرة من الدواجن تزيد عن100كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد حقنها بالمياه وعلى الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة وأدوات الحقن تم تقنين الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم رقم868 جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة شبين الكوم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ قرارها