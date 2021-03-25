وزيرة التضامن ومحافظا أسيوط ودمياط يفتتحون معرض “ديارنا” للأثاث

كتب:سويفى رشدى

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط معرض “ديارنا” للأثاث الدمياطي والذى تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسيوط بنادى جمعية الشبان المسيحيين “نادي الواي” بحي شرق مدينة أسيوط بحضور عدد كبير من مصنعي الأثاث على مستوى الجمهورية والذى يستمر في الفترة من 18 مارس إلى 1 أبريل ويأتي المعرض في إطار اهتمام الدولة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما توليه الدولة اهتماما كبيرا وفقا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء وأعضاء الغرفة التجارية بمحافظتي أسيوط ودمياط وشعبة منتجي وتجار الأثاث.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هذا المعرض يأتي ضمن العديد من المعارض التي تحرص الدولة على إقامتها في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم تكافؤ الفرص لفتح العديد من المجالات والمشروعات للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل مؤكدة اهتمام الوزارة بدعم المعارض وصغار صناع الأثاث في دمياط مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم صغار المنتجين على كل المستويات سواء عبر جهاز تنمية المشروعات أو الأسر المنتجة أو من خلال الجمعيات الأهلية.

وأكدت القباج أن التضامن تسعي دائما لدعم المنتجين في التسويق والترويج لمنتجاتهم ومشاركتهم في المعارض المحلية والدولية لافتة إلى أن المعرض يشجع الأيدى العاملة المصرية على عرض منتجاتها مؤكدة على أن الشراكة بين المحافظات تجعل مصر أفضل خاصة أن الجميع يقدم يد العون موجهه التحية لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين موضحة أن الوزارة لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي حيث تتيح أصول انتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص وتدرس الأسواق في الدول العربية والأفريقية من أجل فتح أسواق جديدة.

من جانبه قال محافظ أسيوط إن المعرض يأتي في ظل اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بدعم التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة مؤكدًا على دعمه وتشجيعه لمثل هذه المعارض والتي تساهم في تنشيط التبادل التجاري بين المحافظات

مشيرًا إلى أن إقامة هذه المعارض توفر الجهد والوقت والمال على المواطنين فضلًا عن تشجيع شباب المصنعين والترويج للمنتجات المصرية لافتًا أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتشجيعاً لمنتجي الأثاث. وأثنى المحافظ على دور محافظ دمياط وحرصها على التعاون مع كافة الجهات للترويج للمنتج الدمياطي في ظل دعم الدولة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط التي تعتبر أيقونة صناعة الأثاث المصرى العريق وقبلته بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة يحققوا ما يقرب من ثلثي الإنتاج من الأثاث الخشبي في مصر ذات الجودة والذوق العالي داعيا المواطنين إلى زيارة المعرض لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدى مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب مع ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

فيما أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتعاون مع محافظ أسيوط برعاية وزاره التضامن الاجتماعي للتسويق للمنتج الدمياطي ودعم صغار المصنعين إذ يشارك في المعرض عارضين من عدة محافظات بمتنحات متنوعة من خلال عدد من الجمعيات الأهلية ومدينة الأثاث والغرفة التجارية وهذا ضمن سلسلة المبادرات التي نفذت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لخلق وإتاحة آفاق تسويقية جديدة لمنتجات صناع الأثاث بدمياط موجهه الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسيوط على دعمهم لهذه المبادرة.

وقد قامت وزيرة التضامن الاجتماعي برفقة محافظا أسيوط ودمياط بجولة تفقدية في أجنحة المعرض الذى جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجاريه والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط تم اختيارهم بالقرعة العلنية ويضم المعرض مختلف أنواع الأثاث من غرف نوم وأطفال وسفرة وأنتريهات وأثاث فندقي حيث أشادوا بجودة المعروضات من الأثاث الدمياطي وأسعارها المتميزة والخصومات التي يقدمها المعرض.