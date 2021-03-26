السكة الحديد توضح ملابسات حادث قطارى سوهاج

اصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ بيانا ؛ توضح فيه ملابسات تصادم قطارين بمحافظة سوهاج والذى أسفر عن عدد من المصابين ؛ وجاء البيان كالاتى:

اثناء مسير قطار ١٥٧ مميز الاقصر الاسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين، وعليه توقف القطار، وفي هذه الاثناء وفي تمام الساعة ١١:٤٢ تجاوز قطار ٢٠١١ مكيف اسوان القاهرة سيمافور ٧٠٩ واصطدم بموخرة اخر عربة بقطار ١٥٧ مما ادى الى انقلاب عدد ٢ عربة من مؤخرة قطار ١٥٧ المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار ٢٠١١ وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات. وجاري حصرها بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة وتم نقل المصابين الى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي اسباب الحادث، وجاري المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات علي الخط