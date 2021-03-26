حزب التجمع يوجه أعضائه بتقديم الدعم لأسر مصابي و ضحايا قطاري سوهاج

صريح متحدث رسمى بإسم حزب التجمع بما يلي :”يتقدم حزب التجمع بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج ، كما يتمنى الشفاء العاجل للمصابين ، وقرر الحزب تكليف قياداته بمحافظات سوهاج وقنا واسيوط بتوجيه اعضاء الحزب وأصدقائه والمواطنين بسرعة تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والمساندة المعنوية لأسر الضحايا والمصابين والتبرع بالدم بالمستشفيات ، ويؤكد الحزب دعمه الكامل لجهود الحكومة فى مواجهة هذا الحادث المفجع لشعبنا ، كما يثمن الانتقال السريع لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين والنائب العام لموقع الحادث .”