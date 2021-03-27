أسيوط تحصد 14 حالة إصابة ووفاة في حادث تصادم القطارين

كتب: سويفى رشدى

حصدت محافظة أسيوط 14 حالة إصابة فى حادث تصادم قطاري الصعيد أمس ضمن محافظات الصعيد المنكوبة بينهما ٢حالة وفاة من مركز منقباد تم وضعهم بمستشفياتها الجامعى والمستشفى العام تم نقلهم ٣سيارات عن القضبان بعد اصطدام قطارين فى طهطا محافظة سوهاج.

كما وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم حتى تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث وفقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء اليوم كما كلف السكرتير المساعد بزيارة المصابين في المستشفى للاطمئنان على حالتهم فضلا عن تفقد مواقف سيارات الأجرة للمحافظات للتأكد من انتظام رحلات النقل من وإلى المحافظات نظرًا لتوقف حركة القطارات للوجه القبلي وتدعيم مواقف المحافظات بسيارات وأتوبيسات لنقل الركاب لمنع حدوث أية تزاحم سواء في المحطات أو المواقف.

حيث تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة المصابين في مستشفى الايمان تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للاطمئنان على حالتهم وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية والصحية لهم والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة كما تفقد موقف سيارات الأجرة للمحافظات الكائن بمنطقة المعلمين يرافقه مسئولي المواقف ومباحث المرور للاطمئنان على انتظام حركة النقل نظرا لتوقف حركة القطارت للوجه القبلي والدفع بسيارات وأتوبيسات للطوارئ في حال وجود زحام على المواقف.