 معرض روسي مصري لأعمال الحفائر المشتركة

كتب أحمد حسن

تفتتح كلية الآثار بجامعة الفيوم مصر المعرض الروسي المصري المشترك المصور لأهم أعمال الحفائر المشتركة بين كلية الآثار بجامعة الفيوم وشريكه الروسي بمتحف آزوف للآثار والحفريات Online، ويعقبه عقد ندوة ثقافية مصورة يعرضها عالم الآثار الروسي مسلوفسكي أندريه نيكالايفيتش، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٣/٣٠ في تمام الساعة ١٢ ظهرا وصرح د.وليد على خليل، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار ومنسق جامعة الفيوم لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي مع متحف آزوف للآثار والحفريات، أنه تم تفعيل الاتفاقية خلال السنوات السابقة على كافة الأصعدة المتعلقة بتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والنشر العلمي الدولي المشترك بين الجانبين وذلك منذ عام