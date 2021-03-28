النائب طارق رضوان: المسئولية في حادث قطاري سوهاج لن تقتصر على موظف التحويلة أو سائق القطار

تقدم النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية؛ ببيان برلماني عاجل، قال فيه؛ بعد أقل من 48 ساعة من وقوع قطاري سوهاج والذي راح ضحيته أكثر من 19 شهيداً و185 مصاب و3 أكياس تضم أشلاء متفرقة موجودة في 3 مستشفيات حقاً انه كان حادث جلل اهتزت له القلوب، كنت مع زملائي أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية.

وطالب النائب أن يكون البرلمان واللجان النوعية المختصة على أتم إحاطة بمجريات التحقيقات التي ستجرى في هذا الأمر، وترفع تقريرها إلى المجلس لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار؛ بل أن المنظومة كلها في حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التي ذهبت لتطوير هذا المرفق في حاجة إلى مراجعة ولا أحد في مصر فوق الحساب، فهناك مسئولية قانونية ومسئولية سياسية يجب أن نقف أمامها.