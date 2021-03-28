الكنيسة القبطية: ندعم ونؤيد أي تشريع من شأنه تجريم ختان الإناث

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دعم وتأييد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل تام لأي تشريع من شأنه منع وتجريم عادة ختان الإناث.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته اليوم الأحد، على مشروع بتعديل قانون العقوبات؛ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وقال محدث الكنيسة القبطية لـ”الأهالي”؛ إن الكنيسة تدعم منع ختان الإناث لما تسببه العملية من أضرار على الأنثى، وهو ما يعتبر تعدي على خليقة الله وعلى ما أعطاه الله من قدرات وإمكانيات تُعين الإنسان على أداء دوره في الحياة، فيصبح بالتالي الختان تعدي على الكيان الإنساني في نظر وعُرف المسيحية أي أنه خطيئة، وأمام القانون جريمة.