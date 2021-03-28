عضو بالشيوخ يتقدم بطلب مناقشة لكشف ملابسات حادث قطاري سوهاج

قرر الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج التقدم بطلب مناقشة عامة للوقوف على جميع الحقائق والملابسات الخاصة بحادث قطارى سوهاج، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين مؤكداً ان الواقع أكد بعد هذا الحادث الأليم انه رغم جهود التطوير ورفع كفاءة مرفق السكك الحديدية إلا أن العنصر البشرى يبقى هو أهم العناصر التى تحتاج إلى التطوير فالغالبية العظمى من حوادث السكك الحديدية فى مصر ترجع إلى خطأ العنصر البشرى وهو ما يبرز معه جليًا ضعف قدرة بعض العناصر البشرية الموجودة بهيئة السكك الحديدية وحاجتها إلى التدريب والتأهيل الجيد الى ان يتم الانتهاء من العمل الكترونياً داخل مرفق السكك الحديدية.

وقال النائب؛ إنه على الرغم من التداعيات السلبية الخطيرة لهذا الحادث الذى أدمى قلوب المصريين إلا أنه أكد أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يكونون على قلب رجل واحد فى مثل هذه الأحداث، مشيداً بالمواقف الانسانية المتعددة التى ظهرت خلال هذه الكارثة ويكفى طوابير المصريين من مختلف المحافظات للتبرع بالدم لإنقاذ مصابى هذا الحادث.