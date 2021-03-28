المشاط: التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات لتمويل 70 مشروع تنموي خلال 2020

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروع تنموي ضمن برنامج الحكومة وفي مختلف قطاعات الدولة، بتمويلات قيمتها 6.7 مليار دولار.

ولفتت خلال لقائها بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار، بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار .