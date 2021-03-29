بالمستندات والصور ..مذكرة من رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج إلى “القابضة” ضد تجاهل إدارة “شركة الغزل” بحلوان لمطالب العمال المصابين بأمراض خبيثة

تقدم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم ،بمذكرة عاجلة إلى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج د. أحمد مصطفى ،تتعلق بمطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بحلوان ،بشأن تعنت الإدارة وتجاهلها لمطالب العمال من ذوي الأمراض الحرجة “الخبيثة والفشل الكلوي” وغيرها ، والتي تحتاج لتدخل علاجي سريع لإنقاذهم قبل تدهور حالتهم الصحية مما يعرض حياتهم للخطر..

المذكرة التي تقدم بها إبراهيم جاءت بناءً على طلبِ من قيادات اللجنة النقابية بالشركة خلال لقاء إنعقد بمقر “النقابة العامة”،في إطار لقاءات “النقابة العامة” مع قواعدها العمالية ،للإستماع إلى مطالب العمال في إطار حوار إجتماعي يهدف إلى تلبية مطالب العمال ،وتحقيق الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج.

وأكد رئيس النقابة العامة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن سرعة التدخل لتنفيذ مطالب العمال المشروعة خاصة وإذا كانت تتعلق بالمطالب الصحية،يؤدى إلى الإستقرار في مواقع العمل ،ويبث روح الإنتماء والإستقرار لديهم ،ويساعدهم على القيام بمهام عملهم وزيادة الانتاج مما يساهم في خطة الدولة نحو التنمية .