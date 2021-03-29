طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة بالمنوفية

وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان طلب إحاطة عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى ، ووزير التنمية المحلية بشأن تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة بالقرى والنجوع ومدن محافظة المنوفية ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف الإنسانية الاعتبار وتاريخ وضع اليد أثناء تقدير السعر لاستقرار أوضاع ملاكها.

وأوضح الطلب أن الأهالى أصحاب المباني المقامة على أملاك وزارة الرى بقرى ومدن محافظة المنوفية يواجهون مشكلة كبيرة بشأن عدم تقنين أوضاعهم نظراً للمبالغة في التسعير ، فى حين أنهم يقيمون فيها إقامة كاملة بأسرهم منذ سنوات طويلة وليس لهم مأوى غيرها ، وفى نفس الوقت يقومون بسداد الرسوم المقررة بصفة دورية دون انقطاع منذ عشرات السنين بالإضافة أن هذه المباني تم توصيل جميع المرافق لها .

وطالب عضو لجنة الإسكان بالنواب بنقل جهة الولاية لهذه الأراضى والمبانى إلى أملاك الدولة بدلا من وزارة الرى لسرعة تقنين الأوضاع ، وتطبيق القرار الوزاري رقم 1467 لسنة 2020 على المخالفات التي تلى صدور القرار وليس تطبيقه بأثر رجعى على المخالفات القديمة .

وتقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك وزارة الرى ونقل جهة ولايتها لأملاك الدولة ، ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف الإنسانية للمواطنين وإعادة النظر في التسعير من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض نظرا لأن القيمة التقديرية السابقة مبالغ فيها مع الأخذ في الاعتبار تاريخ وضع اليد أثناء تقدير السعر.