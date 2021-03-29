طلب إحاطة بشأن تأخر أعمال تطوير استاد دمياط الرياضي

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، طلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن تأخر أعمال تطوير وتجديد استاد دمياط الرياضي لأكثر من ثلاثة أعوام.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة: إن استاد دمياط الرياضي، يشكل أهمية كبيرة لأهالي المحافظة، وأهمية خاصة للشباب، حيث أنه يعد المتنفس الوحيد لهم لممارسة كافة الأنشطة الرياضية لهم، ومع ذلك قطار التطوير يأبى أن يصل إلى استاد دمياط الرياضي على الرغم الجهود الحثيثة التي نقوم بها على مدار عامين.

وتابعت، أن هناك شكاوى عدة تلقتها من شباب المحافظة، بعد حالة الإهمال والتردي التي وصل إليها استاد دمياط الرياضي، حيث تدهورت حالة أرضية الملعب، ومنشآته، وأصبح الاستاد خارج نطاق الخدمة.

وأوضحت “متى”، أن محافظة دمياط سبق وإن أعلنت في مايو عام 2018 موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، على تطوير استاد دمياط و مدرجاته بتكلفة تتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2018، دون أن نرى أي أعمال على أرض الواقع.

وطالبت “نائبة دمياط”، بسرعة تنفيذ أعمال تطوير استاد دمياط الرياضي في أسرع وقت، باعتباره أحد المطالب الرئيسية لشباب دمياط، وحتى يكون مؤهلًا لممارسة الأنشطة الرياضية، واستضافة البطولات الرياضية التي تحتضنها المحافظة.