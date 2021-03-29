شعراوى : الحكومة تسعى لضبط منظومة العمران دون الإضرار بالمواطنين

فى إطار استعداد وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية لتطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات خلال الفترة القادمة لضبط منظومة النمو العمرانى والتصدي للبناء العشوائى .

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع ممثلين لرؤساء المدن والأحياء بعدد من المحافظات والذين تم اختيارها تمهيداً للبدء فى تطبيق منظومة التراخيص الجديدة والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية وذلك بحضور عدد من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية وممثلين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة المنفذة للبرنامج الالكترونى لمنظومة التراخيص الجديدة .

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للوصول لأفضل السبل لضبط منظومة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين ، مؤكداً عدم سعى الحكومة للإضرار بالمواطنين فى هذا الملف الهام ولكنها تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته فى إجراءات التراخيص الجديدة بما يهدف لضبط وحوكمة منظومة العمران على أرض المحافظات وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها .

واطمأن اللواء محمود شعراوى خلال اللقاء على تفهم وإدراك كوادر الإدارة المحلية التى شاركت فى الورش التدريبية التى نظمتها الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على تطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة واستخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص .

و أضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى لتطبيق الإجراءات والضوابط الجديدة بكل دقة ويسر عند البدء فى تنفيذ المنظومة على أرض الواقع لضمان نجاحها وعدم حدوث أى شكاوى أو مشاكل وتوفير كافة الردود اللازمة للمواطنين على أى استفسارات تخص تراخيص البناء ، مضيفاً أنه تم توزيع الأدوار والمهام على كافة الجهات المشاركة فى عملية تنفيذ المنظومة بحيث يكون لكل جهة دورها الذى تحدده المنظومة وتم توفير التدريب للعاملين التنفيذيين فى المحافظات والمراكز التكنولوجية والإدارات الجهات المشاركة على المنظومة الجديدة والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

و أشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الفترة الماضية شهدت عدداً من اللقاءات والورش والبرامج التدريبية للكوادر والعناصر المشاركة فى تنفيذ المنظومة الجديدة فى مقار وزارتي الإسكان والتعليم العالى وتم إطلاع كل المشاركين على المهام الموكلة لكل الجهات ليكونوا على دراية كاملة بالإجراءات الجديدة للتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة وذلك بحضور خبراء وقيادات من وزارات التنمية المحلية و التعليم العالي و الإسكان