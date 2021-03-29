رئيس حزب التجمع يهنئ رئيس هيئة قناة السويس على إنهاء أزمة السفينة الجانحة

بعث رئيس حجزب التجمع النائب سيد عبد العال رسالة إلى السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس..هذا نصها :”السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس..تحية وتقدير..يتقدم حزب التجمع لسيادتكم وكل العاملين بهيئة قناة السويس بخالص التهنئة والتقدير على نجاحكم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بخبرات مصرية خالصة وهو ما يؤكد ثقتنا في قدرة وكفاءة القائمين على إدارة وتشغيل هذا الشريان الملاحي العالمي ، كما يؤكد ان مصر بشعبها وإرادتها الحرة قادرة على مواجهة أصعب التحديات في كل الأحوال و مهما كانت الظروف .

وحزب التجمع وهو يشارك كل المصريين فرحتهم بهذا الإنجاز بعد ان تابع بفخر وإعزا ما قام به أبناء الهيئة من مجهود على مدار الأيام الماضية ، يتمنى أن يكون ذلك ملهما لأعضاء الحكومة وجميع المسئولين في المواقع المختلفة للقيام بمهامهم بهذا القدر من العزيمة والإصرار .

وإلى مزيد من التوفيق و النجاح

السيد عبد العال

رئبس حزب التجمع

ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ

القاهرة

٢٩/ ٣ / ٢٠٢١”