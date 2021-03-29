وزير النقل يستقبل السفير الامريكي بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات مترو الانفاق

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل ، السيد / جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الامريكية في القاهرة و شركة بيكتل الأمريكية وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص).

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق على العلاقات المصرية الامريكية، والتعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل خاصة في مجال جرارات السكك الحديدية حيث تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد (110) جرار جديد وإعادة تأهيل عدد (81) جرار سبق وان وردتها الشركة لهيئة السكة الحديد عامي (2008 – 2009) وتم توريد 100جرار حتى تاريخه ومن المخطط وصول اخر عشر جرارات من هذا التعاقد قبل نهاية هذا الشهر كما تعاقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتمويل وتوريد عدد (50) جرار جديد وإعادة تأهيل عدد (50) جرار هينشل وعقد عمرة عدد (41) جرار سبق أن وردتها الشركة للهيئة عامي (2008 – 2009) وعقد صيانة لمدة 15سنة لعدد (141) قاطرة.

كما اعرب السفير الامريكي عن رغبة شركة بيكتل الأمريكية للتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية للخط السادس لمترو الأنفاق (المعادي الجديدة – الخصوص) بطول حوالي 30 كم. بالتعاون مع مجموعة شركات محلية وعالمية