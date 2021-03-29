الحكومة توافق على طلب البرلمان بتطعيم النواب لقاح كورونا

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وافقت على طلب بدء تلقي النواب لقاح كورونا، موضحاً أن الوزيرة طلبت من الأمين العام للمجلس كشفا بأسماء النواب لبدء تلقي التطعيم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن المجلس أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تطعيم النواب بلقاح كورونا، مضيفا: قد وافنا باستجابته بسرعة، ولحين التطعيم رجاء اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد المرض اللعين.

وطالب جبالى، الأعضاء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال الجلسة العامة: اطالبكم دائما بضرورة الاحتياط والحذر لتفادى الإصابة بهذا الفيروس.