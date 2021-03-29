برلماني يطالب بتكرار تجربة قناة السويس الجديدة وإضافة 35 كيلو أخرى

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة، يعكس الجهود العظيمة التي قام بها رجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، بالإضافة لتسخير كافة إمكانيات الدولة لحل هذه الأزمة، فى الوقت الذى كانت هذه الأزمة تحظى بمتابعة عدد من المسؤولين على رأسهم القيادة السياسية.

وطالب بتكرار تجربة قناة السويس الجديدة وإضافة 35 كيلو أخرى وذلك لتجميع المصريين نحو مشروع قومي جديد ناجح الأمر الذي يزيد الانتماء لمصر المحروسه واستثمار أموال شعبها في مشروعاتها القومية.

وأوضح محسب، أن أزمة السفينة الجانحة أكدت أهمية ومكانة قناة السويس في التجارة العالمية، رغم محاولات التأثير على هذا الدور خلال السنوات الماضية، وأن هذا الممر الملاحى الأهم على مستوى العالم لا غنى عنه، وخاصة فى نقل البضائع، فخلال الفترة الأخيرة كان هناك تتبع ومراقبة من كافة الدول على مستوى العالم لهذه الأزمة، خاصة كل من يهتم ويتعامل مع التجارة الدولية سواءً كان أفراد أو شركات أو دول، وكذلك من يتعاملون في قطاعي الاستيراد والتصدير ونقل البضائع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الأزمة عكست الجهود الكبيرة للدولة المصرية، وأهمية هذا الممر الملاحى ، وتضافر كافة الجهود ومؤسسات الدولة لعبور هذه الأزمة، خاصة وأن 10% من بضائع العالم التي يتم توزيعها في أوروبا وأمريكا يتم نقلها عبر قناة السويس، و 40% من بضائع العالم من حيث كبر الحجم والوزن تمر من القناة بشكل عام، وهذا أصبح جليا للعالم كله بما لا يدع مجال للشك فى أهمية هذا الممر العظيم.