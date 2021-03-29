الخطة الكاملة للاحتفال بذكرى العندليب بـ ” الشبكة الثقافية”

وضعت الشبكة الثقافية خطة كاملة، للاحتفال بذكرى رحيل العندليب ، حيث يحتفل البرنامج الإنجليزي من خلال فقرة تتناول مشوار العندليب الاسمر وبداياته الفنية واشهر المؤلفين والملحنين الذي تعامل معهم علي مدار مشواره الفني وأيضا نبذه عن الاحلام التي كان بطلا فيها مع العديد من فنانات الزمن الجميل مع إذاعة مقاطع من اشهر الاعمال الغنائية والسينمائية ، وبرنامج خاص من 4 حلقات من تراث البرنامج الأوروبي عن الفنان عبد الحليم حافظ متناولا نشأته ومشواره الفني الحافل .

اما البرنامج الفرنسي ، في إطار الاحتفال بذكري وفاة عبد الحليم يقوم البرنامج الأوروبي بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال فقرة في برنامج الحان امس واليوم والذي سيذاع ميوم الثلاثاء 23 مارس والحديث عن حياته وأجمل أغانية .

علي البرنامج الثقافي ، عبر فترة مفتوحة بلاحدود ، ويحتفل الفترة بذكري وفاة العندليب عبد الحليم حيث تستضيف احد المتخصصين يتحدث عن اهم اعمالة الفنية وكيف تاثر بالموسيقي الشرقية والغربية ، سهرة درامية ، برنامج خاص زمن عبد الحليم حافظ

اعداد محمود قاسم بطولة سمير حسني – أحمد الحريري – امينة رشدي المهدي – اخراج رجب الحلوانى .