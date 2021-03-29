٨٠ متر.. البرلمان يحسم تعريف حرم النهر بالقانون

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على مادة التعرفات بمشروع قانون الرى. وحسم المجلس الجدل حول تعريف حرم النهر والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة، ما أدى إلى تأجيلها في جلسة سابقة، وإحالتها للدراسة بين لجنة الزراعة والحكومة مرة أخرى.

من جانبه أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تمسك اللجنة بالنص الوارد من الحكومة، وذلك بعد الدراسة ووافق المجلس.

وجاء تعريف حرم النهر كالتالى “يحدد نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر”.

وجاءت نص التعريفات بعد موافقة المجلس كالتالي؛

حد حرم النهر

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي يحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب وحتى مسافة 30 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182،00) وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور (170,00) وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة 100 متر من خط كنتور(182,00) وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور (123,00) وفي حالة القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

المنطقة المقيدة: هي المنطقة غير المسموح فيها إجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:

المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182،00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170،00) من البرين.

مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182،00) من البرين.

(مستحدث) الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123،00)

القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، في المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

(أصلة البند ٥) بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متر خارج المنافع العامة كحد أقصى.

8. (مستحدث) منطقة الحظر للشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتين (95، 96) بالقانون.