بدء العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمدارس إطسا بالفيوم

كتب احمد حسن

تفقد أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه محمد عماد نائب المحافظ، وأكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بدء الأعمال الانشائية بعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمدارس إدارة إطسا التعليمية. بدأت الجولة بتفقد سير العمل بمشروع رفع كفاءة مدرسة أبو صير دفنو للتعليم الأساسي، وإنشاء مبني جديد بالمدرسة بإجمالي 14 فصلا بخلاف المعامل والمكاتب الإدارية ودورات المياه ليصل إجمالي عدد فصول المدرسة إلي ٤٤ فصلاً، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو ٧ مليون جنيه، بهدف تخفيف الكثافة بفصول المرحلتين الإبتدائية والإعدادية والتوسع في فصول رياض الأطفال.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة والتي تشمل 13 فصلا سيتم زيادتها إلى 21 فصلا، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، لافتا انه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر أغسطس القادم. وخلال الجولة ثمن محافظ الفيوم، المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مؤكداً أنها تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة، موضحاً أنه تم الإنتهاء من وضع ومراجعة الخطط التي بدأ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من خلال سلاسل حوارية ولقاءات مع الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي مع المواطنين بالقرى المستهدفة، مؤكداً الإلتزام بالجداول الزمنية في تنفيذ المشروعات حتى تدخل حيز الخدمة. كما شملت الجولة تفقد أعمال انشاء مبنى جديد للمرحلة الإعدادية بمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بقرية الغرق، لتصبح المدرسة مدرسة تعليم أساسي، فضلاً عن تخفيف الكثافة داخل الفصول الدراسية، بطاقة 14 فصل ابتدائي. جدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تشمل مركزى إطسا ويوسف الصديق، بمحافظة الفيوم.