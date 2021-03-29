ضبط 280كجم دواجن مريضة تحقن بالمياه بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

تمكنت لجنة برئاسة الدكتور صابر سلام مدير الإدارة البيطرية بمنوف والدكتور طارق والدكتور حسام شعبان و نبيل هدهود رئيس الرقابة التموينية بمنوف و محمد شقرة و إكرام الملاح تم ضبط عدد 2 محل دواجن يقوم بحقن الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الادمى بالمياه وتم ضبط الدواجن وأدوات الحقن باجمالى وزن 280 كيلو جرام وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضرين رقم 478 و479جنح أمن دولة طوارئ قسم شرطة منوف وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار تأتى هذه الحملات المستمرة واللى سبق ضبط نفس المخالفة بشبين الكوم واشمون بتوجيهات من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وإشراف عادل عبد المنعم وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية والدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية هذا وقد كشف د هانى شمس الدين ان أصحاب المحلات التى تم ضبطها باشمون وشبين الكوم ومنوف جميعهم من خارج المنوفية من محافظة كفر الشيخ الذين ماتت ضمائرهم وسعوا للكسب الكبير والسريع من التجارة الفاسدة والمحرمة ولكن عيون رقابة الطب البيطرى دائما لهم بالمرصاد