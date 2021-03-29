جولة ميدانية لمتابعة انضباط الامتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمدارس غرب الفيوم ك

كتب أحمد حسن

تابع اليوم أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من المدارس بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تابع امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدرسة كمال سعيد مهلهل الابتدائية، كما تابع امتحانات الصف الأول الإعدادي بمدرسة الحادقة الإعدادية المشتركة بغرب الفيوم ، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان. أشاد وكيل الوزارة بانتظام العمل باللجان والجهد المتميز المبذول فى العمل، وحفز الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد، كما حث الطلاب على ضرورة التركيز أثناء الاجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق، مشيراً إلى أهمية التعليم وأنه أساس وتقدم ونهضة الأمم. وقام وكيل تعليم الفيوم خلال زيارته للجان بتفقد تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات وأعمال الكنترول، بجانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرًا إلى مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات. ووجه “أكرم”، بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد ضرورة الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.