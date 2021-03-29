ورشة لتعليم السيناريو والحوار بمركز شباب الفيوم

كتب أحمد حسن

نظم نادى ملتقى الشباب بمركز شباب محافظة الفيوم بالإستاد مساء اليوم ورشة عمل لتعليم السيناريو والحوار بحضور كل من احمد عبد المطلب مسئول الملتقى بالفيوم وتوبة على أمين مدير مركز شباب المحافظة ومحمود عبد المعطى ممثل وكاتب السيناريو ومخرج مسرحي وآخر مسرحياته ” حبس الوحش ” و ” صندوق روبابيكيا” .

وتعرض المسرحية حاليا على مسرح مركز سنورس وحصل على المركز الأول العديد من الجوائز الدولية والمحلية و عبد الكريم عبد الحميد أحمد عضو اتحاد كتاب وله دواوين عديدة آخرها “مقامات الغزل الشرقية” و محمد تمام مخرج مسرحي بحضور عدد من الشباب.

وتحدث محمود عبد العطى حول تعريف السيناريو وتحويل الأفكار الى سيناريو وحوار.