قريباًً..إستجواب وزير الإعلام 

قال المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان؛ إن المجلس سبق وأن أدرج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام، على جدول أعمال الجلسة العامة من قبل.

وأضاف؛ أنه قد ورد كتاب من وزير الدولة للإعلام بتاريخ 13 فبراير الماضي، يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين لتمكينه من إعداد رد على ما جاء بالتقرير، وبناءً على التماسه تم منحه مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط، وتم إدراج التقرير مرة أخرى بملحق جلسة اليوم، وتم إبلاغه بالحضور من خلال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلا أنه قد ورد اعتذار ثان من الوزير عن حضور جلسة اليوم، قائلا: “الأمر الذي تستشعر معه هيئة مكتب المجلس أن هناك تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت من جانب الوزير دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابي المنصوص عليه دستوريا”.

وتابع رئيس البرلمان؛ أن وزير الدولة للإعلام، يتحجج ويماطل ويضيع وقت المجلس دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابي المنصوص عليه دستوريًا.

واستكمل رئيس البرلمان؛ بناءً عليه ارتأى للمجلس أن عدم حضوره أكثر من مرة دون عذر مقبول به مساس لهيبة مجلس النواب وكرامته، لافتا إلى أنه بالأمس – وهنا قاطعت القاعة كلمة رئيس المجلس بالتصفيق – تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب موجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل في إدارة مهام منصبه المكلف به واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامي..

وتابع جبالي: قد عُرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته ومذكرته الشارحة تبين للمجلس أنه مستوفى الأسباب والاشتراطات اللائحية المقررة وبناءً عليه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء، وتم إبلاغ وزير الدولة للإعلام صباح اليوم بالاستجواب، وكذلك تم إبلاغ وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.

من جانبه قال وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد؛ “تواصلت مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغني انشغاله وأن لديه موعد سابق وطلب التأجيل – مقاطعة القاعة لكلمة الوزير من خلال أصوات مستنكرة الإعتذارات المتكررة من قبل أسامة هيكل – وذكر أنه يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور في الموعد الذي يحدده المجلس”.

وفي الختام؛ أخذ رئيس المجلس رأي القاعة بتفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة الاستجواب، وقال رئيس المجلس: “سنحدد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب، وسنُخطر الحكومة بموعده”.

وأعلن المستشار حنفي جبالي رفع أعمال الجلسة العامة، دون تحديد ميعاد الجلسة التالية كما هو معتاد، مع التوضيح للنواب بإنه سيتم إخطار الأعضاء بميعاد الجلسة القادمة..

رفض تقرير وزير الإعلام

وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، رفضت قبل أكثر من شهر وبأغلبية أعضائها بيان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام الذي ألقاه أمام مجلس النواب، وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها، وأن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، علاوة على وجود أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت وتوصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها، كما أدانت اللجنة الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.

وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورا إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مساءلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات، وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.