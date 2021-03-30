سفير “بلا روسيا ” يزور البحيرة ويوقع بروتكول تعاون مشترك ويشيد بمشروع البورصة السلعية

كتب: محمود دوير

أكد ” سيرجي تيرينتيف ” سفير دولة بيلاروسيا أن البحيرة محافظة واعدة في المجال الزراعي وأضاف خلال توقيع بروتكول تعاون بين دولته وبين البحيرة في الغرفة التجارية بالمحافظة أن وأننا مستعدون للتعاون فى العديد من المجالات ومنها المعدات والمنتجات الزراعية وأضاف أن الوفد المرافق يضم ممثلي من مصنع الجرارات البيلاروسية ومصنع الشاحنات التى يتم تجميعها بمصر

مؤكدا ان بيلاروسيا دولة صناعية وزراعية بتكنولوجيا متطور متمنيا أقامه تعاون وثيق فى الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وكافة المجالات وسنعمل على زيادة التعاون بين بيلاروسيا والمحافظة الذى سينعكس بدورة على التعاون الدولى بين البلدين كما نتمنى أن يكون اللقاء ناجح ويعطى نتائج مثمرة

والمتضمن الاتفاق والتنسيق فيما بينهما علي تسهيل تبادل الوفود التجارية بين الطرفين مع تقديم كافة المساعدات لتلك الوفود و المشاركة في تنظيم اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات وكذا تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الاهتمام المشتركة و تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين والتي تساعد على التقاء رجال الأعمال من الجانبين.

كما نص البروتوكول علي نشر العروض التجارية التي يتلقاها كل طرف من الطرف الآخر في نشراته الدورية بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كل من البلدين بالإضافة الي تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

كما يتعاون الطرفان في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب.

ويتم تفعيل التعاون بين الطرفين من خلال ( تنظيم برامج تدريبية – تنظيم الوفود التجارية – تصميم خطط تبادل الأبحاث والدراسات – دعوة مشاركين من جهات تجارية أخرى والتنسيق معهم لدعم هذا البرتوكول)

من جانبه قال اللواء/ هشام آمنة -محافظ البحيرة ان الدولة المصرية حريصه علي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع جمهورية بيلاروسيا والتي شهدت العلاقات الثنائية تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية في كافة المجالات خاصة في ظل الزيارات الرسمية والتبادل والتعاون بين البلدين.

وأكد اللواء مصطفى هدهود على الدور الكبير لدولة بيلاروسيا خاصة فى قطاع الإنتاج الزراعى والتشييد والبناء مشيرا الى التعاون الوثيق بين البلدين والتبادل التجارى وإنشاء معارض للترويج والتسويق

وكان الوفد السفير والوفد البيلاروسى قد قام بزيارة البورصة السلعية الزراعية بمركز بدر بمرافقة وفد تجاري رفيع المستوى يضم السيد / ميخائيل سنوبكو الملحق التجاري البيلاروسي والسيد اللواء / مصطفي هدهود محافظ البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والعضو المنتدب

وقد صرح ” فتحى مرسي ” رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن زيارة سفير بيلاروسيا والوفد التجاري للبورصة تاتى في إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة والسفارة البيلاروسية بالقاهرة حيث سيقوم الطرفان اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بمقر الغرفة التجارية وبتشريف السيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة .

كما أشاد مرسي بزيارة السيد السفير والوفد البيلاروسي للبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر موضحا أن الزراعة هى أقوى القطاعات الاقتصادية بجمهورية بيلاروسيا . وأشار أن الغرفة التجارية بالبحيرة تقوم بإنشاء بورصة سلعية زراعية للخضر والفاكهة ملحقاً بها سوقاً للخضر والفاكهة ومحطات تصدير وثلاجات ومعامل فحص متبقيات ومعامل جودة كمشروع متكامل. وقد تم اختيار مركز بدر نظرا لانه ينتج ما يقرب من 70% من اجمالي الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتساهم ب 90 % من نسبة التصدير للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية لمحافظة البحيرة هى سلة غذاء مصر .

كما أوضح مرسي أن توقيع البروتوكول مع السفارة البيلاروسية ياتى ضمن مجهودات الغرفة التجارية في إيجاد سبل اتصال مناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل و الخارج

يهدف البروتوكول إلى زيادة الفرص التصديرية وخاصة المنتجات الزراعية و تقديم إطار عمل عام يوجه الاتصال والتعاون المستمر بين رجال الأعمال من البلدين عن خلال تسهيل تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم كل مساعدة ممكنة لهذه الوفود وكذلك المشاركة في تنظيم اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات و تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الاهتمام المشتركة كالأسو…