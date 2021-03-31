بوار450 فدانا بعزبة الإصلاح الزراعى بأشمون بسبب الصرف المغطى 

تعرض450 فدانا بعزبة الإصلاح الزراعى بأشمون لشبح البوار وتلف المحاصيل لانسداد الصرف المغطى.

يشير ربيع شوقى عبدالغنى إلى أن المشكلة فى تلف المصرف المغطى بمجمع صرف4 ايمن أبوعوالى التابع لجمعية الإصلاح الزراعى بسمادون مركز أشمون بالمنوفية والذى تم عمله من41 سنة دون صيانته وقال منذ 5 سنوات والمصرف معطل وخارج الخدمة.

وأضاف محمد حسنى عياد ان انسداد شبكة الصرف المغطى تسبب فى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأراضي مما اتلف المحاصيل مطالب بعمل صرف مغطى.

أشار سمير القطقوطى إلى ان لجنة حضرت منذ 3 اشهر وبعد أخذ عينات من التربة علمنا انها قررت عمل مصرف جديد وبعد ذلك تم إلغاء الفكرة وعلمنا انهم سيقومون بتسليك المصرف القديم ولم يحدث شيء حتى اليوم.

أما مصطفى عبد المحسن محمد فأكد اننا ومنذ سنوات طرقنا كل الأبواب وارسلنا العديد من الشكاوى لوزير الزراعة والرقابة الإدارية ولمسؤولى الصرف المغطى ولمحافظ المنوفية ومؤخرا أرسلنا استغاثة لرئاسة الجمهورية لإنقاذ أراضينا دون جدوى لافتا إلى ان مركز أشمون يجرى فيه حاليا تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ولكن لم يلتفت احد لمشكلة الفلاحين!.