رئيس هيئة الرقابة الصحية:3سنوات لاعتماد معامل التحاليل

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التزام معمل التحاليل الطبية بتحقيق المعايير الأساسية الخاصة بمتطلبات التسجيل بالهيئة كمرحلة أولى تؤهله بدرجة كبيرة للحصول على الاعتماد مستقبلا دون صعوبة تذكر، وباجتيازه للتسجيل يكون قد قطع شوطا كبيرا في طريق الجودة وفقا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدا على نص القانون على التسجيل بالهيئة كشرط للتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن متطلبات تسجيل المعامل التي تم وضعها تعكس رسالة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية المحلية على كل مستويات المنشآت الصحية وضبط وتنظيم الخدمات الصحية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد.

وأشار إلى أن المتطلبات تركز على المعايير الأساسية الخاصة بالهيكل التنظيمي والوثائق ونظام العمل داخل المعمل، وأن التسجيل ليس مفتوحا بل يرتبط بمدد زمنية وفقا للحالة أو الشرط الذي يتم على أساسه، على أن يتقدم المعمل الحاصل على التسجيل خلال سنة للحصول على الاعتماد، وطبقا للقانون أيضا هناك فرصة لمدة ٣ سنوات لمد التسجيل والحصول على الاعتماد، لافتا إلى أنه من الأفضل الحصول على الاعتماد خلال السنة الأولى للاستفادة من العمل الذي سيتم أثناء التسجيل.