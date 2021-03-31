“الساموراي” لـ” صادق شرشر”
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الساموراي
صادق شرشر
انا الساموراي السكران الجريح ..
راجع من كذا نكبة …
وحروب خسرت فيها
طموحي و عذوبتي
و كسبت منها تلتميت ندبة
خلصت كل حاجة !
القهر الحسرة و الدهشة !
و الصبر خلصتة
النوم سابني صاحي و ؟؟؟
التمني و الرغبة و الكلام خلصتة
و المشي و القعاد و السهاد
و المرواح و المجي و الوقوف
و الجنس فرمتة تحت رجليا
وشهواتي كلتها بسناني !
و مزعتها مضغتها و دفنتها
لو قدرت تبص في عنيا ؟
مش هتلاقي غير حواف الشوك !
العين اليمين حجر
و الشمال جحيم
و الغواص جواهم ؟
عذاب أليم ……
يوليو 2019