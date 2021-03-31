“الساموراي” لـ” صادق شرشر”

الساموراي

صادق شرشر

انا الساموراي السكران الجريح ..

راجع من كذا نكبة …

وحروب خسرت فيها

طموحي و عذوبتي

و كسبت منها تلتميت ندبة

خلصت كل حاجة !

القهر الحسرة و الدهشة !

و الصبر خلصتة

النوم سابني صاحي و ؟؟؟

التمني و الرغبة و الكلام خلصتة

و المشي و القعاد و السهاد

و المرواح و المجي و الوقوف

و الجنس فرمتة تحت رجليا

وشهواتي كلتها بسناني !

و مزعتها مضغتها و دفنتها

لو قدرت تبص في عنيا ؟

مش هتلاقي غير حواف الشوك !

العين اليمين حجر

و الشمال جحيم

و الغواص جواهم ؟

عذاب أليم ……

يوليو 2019