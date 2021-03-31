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أبداعات

“الساموراي” لـ” صادق شرشر”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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الساموراي

 صادق شرشر

انا الساموراي السكران الجريح ..

راجع من كذا نكبة …

وحروب خسرت فيها

طموحي و عذوبتي

و كسبت منها تلتميت ندبة

خلصت كل حاجة !

القهر الحسرة و الدهشة !

و الصبر خلصتة

النوم سابني صاحي و ؟؟؟

التمني و الرغبة و الكلام خلصتة

و المشي و القعاد و السهاد

و المرواح و المجي و الوقوف

و الجنس فرمتة تحت رجليا

 وشهواتي كلتها بسناني !

و مزعتها مضغتها و دفنتها

لو قدرت تبص في عنيا ؟

مش هتلاقي غير حواف الشوك !

العين اليمين حجر

و الشمال جحيم

و الغواص جواهم ؟

عذاب أليم ……

يوليو 2019

جريدة الأهالي
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