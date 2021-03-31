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جاسر
أبداعات

قصيدة لـ”جاسرجمال الدين”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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قصيدة

جاسرجمال الدين

ملاك الموت

بستأذن

تسيبنى ياريت

ليوم واحد وكام ساعه

هروح مشوار

افك الرهن

ارجع نفس متباعه

لخوف ومرار

يرج حياتى باستمرار

ورا وقدام

اكون كعلامة استفهام

فاشوفنى طشاش

ظروف بتجر تانى ظروف

بشوف علامات ما بفهمهاش

وعينى غطرشت فى الشوف

يهيىء ليها ان طيوف

بتمشى فوق كتاف السطر

بتشبه حاجه زى حروف

منعكشه بين عفار القطر

بين الشطر تلقى الشطر

بيجرى عالوجع ملهوف

هرد الروح لاسوارها

تعود و تلف فى مدارها

والف دماغى ادوّرها

على القبله

حاجات عدت كتير هبله

وانا ندمان

حزين والنفس ملتاعه

ف بستأذن

تسيبنى ياريت

ليوم واحد وكام ساعه

ده لو امكن

هجرش لهفتى واركن

واسكن وجعى بأغانى

واصُبلك تقول تانى

تصُبلى

انا المبلى

بعشق التيه

مسربلى الوجع اغانيه

بتغلى عروقى من دمه

المه واركنه على جنب

يلفلى تانى

فجأه الاقيه .. بيتسحب

انا مش رافض الفكره

انا مرحب

انا الأَثم بدون ولا ذنب

قليل البهجه

لمؤاخذه

عليل القلب

لمؤاخذه

كتير القول

ملامحى غريبة اللهجه

لكن بتقول

انا القاتل وانا المقتول

انا المسطول فى لحظه وفقت

وفرحى ع السما دلوقت

جانى الوقت

هافضالك تشوف حالك

لحد مارعشتى تسكن

انا شاكر لافضالك

وروحى تاخدها

سامحالك

وتاخد فرحتى وقلبى

لكن طلبى

بكل صراحه وشجاعه

ده لو أمكن

بقولك اهُه وبستأذن

يادوب ساعه

ويوم بنهار

هروح مشوار

افك الرهن

ارجع نفس متباعه

لخوف ومرار

جريدة الأهالي
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