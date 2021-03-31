الطبيبة البيطرية والمهمة الوطنية في”حدوتة مصرية” بإذاعة الشرق الأوسط الخميس

معظم المواطنين لا يعلمون أهمية

الطبيب البيطرى وأنه خط الدفاع الأول عن صحتهم لانه يعالج الحيوانات والدواجن والأسماك ويراقب منافذ بيع الأغذية والمطاعم ويشرف على المجازر كل ذلك من أجل سلامة غذاء الانسان

الطبيب البيطري مسئول أيضا عن تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير غذاء آمن وصحي ورخيص للمواطنين ولا يسمح بدخول الأغذية المستوردة البلاد إلا بعد فحصها

الطبيب البيطري يتعامل مع الحيوانات الأليفة والمفترسة وقد يموت حتى يحمينا

دوره محوري لاستمرار الحياة ويعمل في ظروف بيئية شديدة الخطورة والصعوبة صيفا وشتاءا في الحظائر والمزارع،

اذا كانت هذه المهنة صعبة للرجل فكيف تكون للمرأة ويشرفني استضافة ثلاثة طبيبات بيطريات متميزات وفضليات:

د امل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية

د رحاب الجوهري مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء

د صابرين عمر طبيبة بيطرية مجتهدة بمديرية الطب البيطري بالفيوم وكل واحدة منهن حدوتة مصرية محترمة

موعدنا الخميس 1 ابريل العاشرة مساءا في برنامح “حدوتة مصرية” بإذاعة الشرق الأوسط وحوار مهم حول الدور الوطني للطبيب البيطري في خدمة البلد من خلال يوم في حياة طبيبة بيطرية

‏البرنامج اعداد وتقديم أحمد إبراهيم