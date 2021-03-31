افتتاح  الإجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بحضور الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية

نظم الاتحاد العربى للتطوير والتنمية، العامل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية افتتحت الإجتماع الدوري الثالث والخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية، الإجتماع الدورى الـ 53 للإتحادات العربية النوعية وسط مشاركات عربية ودوليةواسعة، وتحت رعاية السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية، والمستشار الدكتور خالد عابد رئيس الإتحاد بفندق كونراد بالقاهرة وسط اجراءات احترازية مشددة.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية رحب المستشار الدكتور خالد عابد، بالحضور، من مختلف الأقطار العربية الشقيقة، وثمن مشاركتهم وما تقوم به الإتحادات من مجهودات تنموية ملموسة محليا وإقليميا.

من جانبه قال السفير ربيع أن الاجتماع يأتي تتوجيا لإعلاء قيم العمل العربي المشترك، مضيفا أنه لابد من توحيد الصف العربي من أجل مواجهة التحديات التي تضرب في اقتصاديات الدول العربية.

وأضاف “الربيع” أن الإجتماع يناقش الملفات الإقتصادية و التنموية المهمة، وجهود كل اتحاد خلال الفترة السابقة، فضلا إلى مناقشة عدد من المحاور التى تشغل المؤسسات والمجتمعات العربية.

ولفت “الربيع” إلى أن التكامل العربي ضرورة ملحة بعيد عن التنافس القطري وأنه آن الآوان لكي نقف جميعا لندعم استراتيجية عربية مشتركة.

جاء ذلك بحضور مندوبى الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، ورؤساء الإتحادات العربية النوعية المتخصصة و لفيف من الدبلوماسيين والإعلاميين