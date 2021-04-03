الأقصر تسجل 14 حالة وفاة بكورونا وبيان بالرلمان لتوضيح أسباب تفشي الفيروس بالمحافظة

كتب أسامة شمس الدين،

تقدم النائب بهاء أبو الحمد عضو البرلمان عن مدينة الأقصر ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولى بشأن تفشي وباء كورونا بشكل خطير بين آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

وقال أبو الحمد أن ارتفاع إعداد المصابين بالأقصر أدي إلي موت المئات بهذا الوباء وأكد في بيانه أن المستشفيات تعاني من،نقص حاد فى كل الإمكانيات الطبية اللازمة للعلاج حيث تعاني جميع المستشفيات وخاصة مستشفي الحميات والمستشفي العام من نقص كبير فى اسطوانات الأكسجين وغرف العزل،وغرف العناية المركزة.

وذكر أبو الحمد فى بيانه أن جميع مستشفيات الأقصر تعاني من تكدس أعداد كبيرة من المصابين مما دفع وزيرة الصحة د. هاله زايد، بتشكيل لجنة للوقف على،وضع تلك المستشفيات واحتياجاتها، من معامل واسطوانات،أكسجين لإنقاذ الموقف.

يذكر أن مدينة الأقصر سجلت 14 حالة وفاة أمس فقط.