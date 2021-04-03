محافظ أسيوط يعلن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك 

كتب:سويفى رشدى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع التموينية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المحال والاسواق لمحاربة الغلاء والتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم والحد من ارتفاع الأسعار فضلًا عن توافر أسطوانات البوتاجاز علي مدار الشهر الكريم بمدن وقرى المحافظة المختلفة مع تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” تنفيذا لتوجيهات وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين الحصص التموينية والإضافية والسلع الحرة وتوفير مستلزمات رمضان في منافذ البيع المختلفة بكميات مناسبة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي وفروع أمان ومشروع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش والبقوليات والدقيق والزيت والسكر بأسعار مخفضة لتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة القطاعات الرقابية لتكثيف الحملات التموينية لمتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في كل مركز وحي ومديرية خدمات وربطها بغرفة العمليات المركزية على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا وذلك لضمان سرعة الاتصال بها وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

كما أشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة الى ان حملات الرقابة مستمرة بالتنسق مع الصحة والطب البيطرى وكافة الجهات لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة في منافذ البيع المختلفة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات وتحرير محاضر للمخالفين فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية منوها أن هناك مخزونًا إستراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة. يذكر أن محافظة أسيوط ناشدت المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد