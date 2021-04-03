تشديدات بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم بداية من 17 أبريل بمحافظة أسيوط

كتب: سويفى رشدى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بالالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء وقرار وزير التنمية المحلية ، والخاص بالمواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم ، بداية من السبت 17 أبريل المقبل مع استمرار حملات التطهير والتعقيم وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بناءاً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب الاعلام اليوم السبت – الى ان قرار وزير التنمية المحلية نص على بدء العمل بالمواعيد الصيفية لهذا العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17/4/2021م على ان تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة و تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما وجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والاحياء بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التي نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين ،مشددا على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى و الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج بالتنسيق مع مديرية الامن فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا والالتزام بما قررته اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا فى هذا الشأن وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمنتهى الحزم والتي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم لحماية صحة وسلامة المواطنين ، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي لعدم حدوث أى ارتفاع فى أعداد مصابي كورونا خلال شهر رمضان الكريم ،مطالبا جميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بتحقيق الإنضباط فى أماكن العمل وإلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات، بإرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة أسيوط ناشدت المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ..