لجنة حزب التجمع بمحافظة الدقهلية تشيد بدور نواب “الحزب” في الدفاع عن “سماد طلخا” وفتح ملفات بنوك الدم و”قصر الثقافة” 

عقدت لجنة حزب التجمع بمحافظة الدقهلية إجتماعاً تنظيمياً حضره 25 عضواً من أعضاء “الحزب” ..جرى خلال الإجتماع الموافقة على مقترح جدول الأعمال ،وكلمة لأمين “المحافظة” عن الوضع التنظيمي ،والموقف السياسي الذي القاه نائب رئيس حزب التجمع ورئيس مجموعته البرلمانية عاطف مغاوري ..وقدمت نائبة “الحزب” ضحى عاصي ،والنائب أحمد بلال كشف حساب عن نشاطهم البرلماني خلال الفترة الماضية داخل مجلس النواب .

وأشادت لجنة المحافظة بجهود النواب خاصة في الدفاع حقوق العمال والصناعة الوطنية فيما يخص مصنع سماد طلخا ،وكذلك مشاكل بنوك الدم وهدم قصر ثقافة المنصورة ..وأكد المجتمعون على أهمية دور الاعلام في نشر تلك الانشطة والدور الايجابي الذي يلعبه نواب “التجمع” خاصة في صحيفة الحزب “الأهالي” ..وجرى النقاش أيضا حول خطة الحزب في الانتخابات المقبلة للمحليات ،والإستعداد لها ..ووجه المجتمعون الشكر والتقدير لجميع نواب الحزب على دورهم المتميز في الدفاع عن حق المواطن والوطن ..

يشار هنا إلى أن الحزب بالمحافظ إنضم اليه عضوية جديدة ،حيث وجه المجتمعون الشكر والتقدير لهم ومنهم على سبيل المثال ابراهيم السيد عضو اتحاد عمال مصر ونقاة الغزل والنسيج والاعلامية شيماء الحماقي،و شمس طلال عبد العال الطالبة بكلية السياسة والاقتصاد.