الصحة : 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 39 وفاة و710 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12123، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 204256.وكانت مصر سجلت في اليوم السابق 43 وفاة و703 إصابات بالفيروس.وفي 31 مارس الماضي، أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن استقبال 854400 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، في مطار القاهرة.وتعتبر هذه الدفعة من اللقاحات الأكبر التي تصل مصر والشرق الأوسط من تحالف GAVI الدولي للأمصال واللقاحات.

ووصلت هذه الدفعة ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع GAVI، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة “اليونيسف” والبنك الدولي.وبذلك يكون قد وصل إلى مصر حوالي مليون و600 ألف جرعة لقاح متنوعة ما بين “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني – السويدي.