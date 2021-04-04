شعراوى: نهدف لصرف 25 مليار جنيه خلال خمس سنوات لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف صرف 25 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك) لتوفير مليون فرصة عمل مشيراً الى أن المشروعات الصغيرة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة ورفع مهاراتها وقدراتها وإنخفاض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات والشركات الكبري إضافة الى تحسين الإنتاجية وزيادة دخل أصحابها .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” ساهم خلال شهرمارس 2021 في تنفيذ 2000 مشروعاً بقروض تقترب من400 مليون جنية وساهمت هذه المشروعات في توفير 10 ألاف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها “مشروعك” حتي الآن بلع 167 ألفاً و 779 مشروعاً بقروض 18,1 مليار جنية ووفرت هذه المشروعات أكثر من1,2 مليون فرصة عمل مؤكداً أن مشروعك يعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد على دعم الاقتصاد الوطنى .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن مشروعك يأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستهدف إتاحة قروض ميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة لافتاً إلي أن الهدف الأساسي من برنامج “مشروعك” دفع التنمية فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن ، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي

الفقر وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر2030.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى فى إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها منذ بدء المشروع وحتى مارس 2021 حيث بلغ 19,346 الف مشروع بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه يليها محافظة سوهاج بـ17,103 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه ثم محافظة البحيرة بـ 16,293 الف مشروع بقروض 1,3 مليار جنيه ثم محافظة الدقهلية بـ13,824 الف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه ثم محافظة الشرقية 13,083 الف مشروع بقروض 1,9 مليار جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” مستمر في تلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في جميع وحدات مشروعك فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقر لتوفير قروض بالتنسيق مع البنوك المشاركة ويتم تحديد القرض بناء علي دراسة الجدوي المقدمة ويقوم فريق عمل مشروعك بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى المجانية والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الجهات الأخري علي تقديم الدعم الفني والتدريبي لعملاء “مشروعك” طبقاً لاحتياج كل مشروع علي حدة ، موجهاً بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب خاصة في الجامعات لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع.