محافظ المنيا يستقبل وفد من إيبراشيتي شرق النيل وأبو قرقاص وتوابعهما  

محافظ المنيا يستقبل وفد من إيبراشيتي شرق النيل وأبو قرقاص وتوابعهما
كتب أسامة سيد عبد العال
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، ووفد من الإيبراشيتين.
قال المحافظ إن هذه اللقاءات تعكس جوهر الروح المصرية السمحة ومدى سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، فالمصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والمودة والأمل، مؤكدا أننا جميعا نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة.
كما قدم وفد الإيبراشيتين الشكر للدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ لمشاركته في حفل تجليسهما نهاية الشهر الماضي.
أعرب نيافة الأنبا فام، أسقف إيبارشية شرق النيل وتوابعها، ونيافة الأنبا فيلوباتير، أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها، عن شكرهما وتقديرهما للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لمشاركته في احتفالية الإيبراشيتين، فهذا ان دل على شيء انما يدل على روح الإخوة والمحبة بين أبناء المحافظة.