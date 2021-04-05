“باش إمام” الشعر منال الشربيني تضع “تلات ورقات” على منصة  ملتقى الشربيني الثقافي.. الثلاثاء 

-يامصر ياسيدة

ياام الهرم والسد

ولا “سام” هيقدر عليكي

ولا كورونا

ولا ولا حد

-النص ممهور بتوقيع منال الشربيني -وهي بالمناسبة ليست من أقارب الزميل الكاتب الصحفي ومؤسس ملتقى الشربيني الثقافي -محمود الشربيني – وهي أديبة ومترجمة ..وناقدة وباحثة وروائية و شاعرة مجيدة ، تكتب الشعر ،فصيحه وعاميه ونثره (حره)..وصدر لها من قبل ديوان “ناي ،نخيل، حابي” في الأردن ، وديوان “عند مفترق الذكري والخرافة” في مصر وهي أيضا روائية أصدرت من قبل رواية بعنوان “تلات ورقات” التي لاقت إستحسان النقاد ،وكتب عنها العديد من المقالات النقدية المهمة بأقلام مصرية من بينها الناقد الدكتور محمد السيد إسماعيل، والذي أعد دراسة عن الرواية بعنوان جماليات السرد المعرفي في رواية تلات ورقات ، أوضح فيها أن الرواية ” تبدو اقرب إلي المتواليات القصصية ، وغلب عليها ما مايسمي بالمناسبات الطقسية التي توضح عادات المجتمع الفلسطيني والأردني مثل طقس الأفراح،كما وظفت الكاتبة بعض الأساطير في الرواية مثل أسطورتي فينوس وبروميثيوس ، بالإضافة إلي توظف التراث الديني ..وإلي جانب ذلك تزخر الرواية بالعديد من القضايا المهمة مثل رؤية ونظرة المجتمع الشرقي للمرأة الزانية ووضعية المطلقة ومكانتها في المجتمع والتدين الشكلي والمتاجرة في المقدس ومفهوم الجنس والأغاني الهابطة ونعي السلام ورثائه وتفسيرها لبعض آيات القرآن الكريم التي تحدد علاقة الرجل بالمرأة ، وهو ماجعل من الرواية سرداً معرفيا تمتزج فيها المعرفة بالفن بحرفية واضحة “وهناك أيضًا كتابات عربية نقدية أخري ، فلدى إقامة الاديبة منال الشربيني في العاصمة الأردنية عمان كان لها صولات وجولات في إتحاد الكتاب الأردني وروابط الكتاب الأردنيين والمركز الثقافي الملكي ومعظم دور الثقافة في العاصمة الأردنية.وصدرت الرواية في يناير 2017وقريباً يصدر لها دار نشر ومركز منال الشربيني للترجمة “مرايا يونس”..

-ومؤخرا ألقت الدكتورة منال الشربيني دراسة نقدية قيمة أعدتها عن كتاب الزميل الكاتب الصحفي محمد جاد هزاع المعنون بسر مصر -قضية رد شرف .والتي ألقتها اثناء الندوة التي أقيمت لمناقشة الكتاب مؤخراً.

-وبهذه الأمسية المختلفة يختتم ملتقى الشربيني الثقافي فعالياته الأدبية والفكرية والسياسية ، ليستعد خلال شهر رمضان الكريم لتقديم أنشطة أخري مستلهمه من روح وطبيعة الشهر الكريم .

-هذا وقد ودعا الزميل الشربيني عدداً من النقاد والشعراء والكتاب للمشاركة في أعمال الملتقي خلال تلك الأمسية ، من بينهم الدكتور محمد السيد إسماعيل والدكتور محمد عبد الباسط عيد والشاعر والباحث ورئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة مسعود شومان والشاعرة والروائية أمل الشربيني والكتاب الصحفيون محمد جاد هزاع و محمد سيد بركة و مجدي صالح والشعراء احمد نصر وشوقي نسيم ومحمد عبد العزيز شعبان والمدون ياسر سعيد رافع والباحثة زينب سيد فرماوي والمثقف التقدمي إيهاب حامد باطة.