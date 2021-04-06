“جئتُ ملاحظة غيرَ مشطوبة” لـ”محمد آل حمادي- السعودية”

لا بدّ أنني وضوحٌ ما

ظنَّ أنّه لا يحتاج إلى ذاكرة!

أو أنني..

ذريعة نجحت لمرّة واحدة

لتمرِّر نشوةً صدّقتْ نفسها بقوة!

أو أنني

أنني..

كنت ملاحقاً بالخوف….

من سوء الفهم والاشتباه

من أن أكون ورقة تُستخدم في …

ما لا ناقة لي فيه ولا جمل؟!

وجدتُني هذه الملاحظة المضطربة،

في كراسة قديمة،

مدوّناً بتركيز لاذع ممزوج ببلادة مفتعلة..

ملاحظة تطفح بثقة الميّت،

وبرقصة أثقل من أن يحتويها السطر،

ومعناها عند بصقة في المحيط..