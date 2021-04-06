“رِثاءِ المَعنَىَ، الطريق إلى المذبح” لـ”دينا محسن”

رِثاءِ المَعنَىَ، الطريق إلى المذبح

دينا محسن

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*فى الطريقِ إلى المذبحِ، لماذا يُسقِط الخريفُ عنوة أوراقَ الشجر؟

*فى رثاءِ المعنى نحتمى كحمائمٍ مذبوحةٍ خلف الموجِ، والمعنى فى أى حربٍ يصبح المفقود الوحيدفى الطريقِ إلى المذبح.

*ما أدراك أن العصفور يُغرّد، ربما يبكى وأنت تُصفّق له بحرارة وانبهار كمن يُساق إلى الموتِ وهو مخمور.

ارتديت درع الحرب مصادفةً، ولا أدرى هل أنا القاتلُ أم القتيل؟! لكن الإجابة هى السؤال، لماذا كنت القاتلُ، أو لماذا أنا القتيلُ؟! فى الطريق إلى المذبح.

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