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علوم وتك

علاء فهمي عضوا مستقلا بمجلس إدارة اورنچ مصر

كتب أشرف شهاب
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في إطار سعيها لتعزيز تواجدها في السوق المصرية من خلال ضم الكفاءات المصرية المتميزة، وإرساء لمبادئ الحوكمة، أعلنت شركة اورنچ مصر تعيين المهندس علاء فهمي، كعضو مستقل بمجلس إدارتها.

ويعد وجود المهندس علاء فهمي، إضافة قوية لمجلس إدارة اورنچ مصر بما لديه من خبرات متراكمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وهو أيضاً خبير في الإدارة وله بصمات واضحة في تطوير قطاع الإتصالات.

شغل علاء فهمي، العديد من المناصب العليا وكان من أبرزها وزير النقل المصري في عام 2010، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبريد المصري، فضلاً عن أنه أول رئيس تنفيذي للهيئة القومية لتنظيم الاتصالات “NTRA”.

أشرف شهاب

محرر متخصص فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رئيس قسم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (آفاق معلوماتية) بجريدة الأهالى.
وقسم (علوم وتك) بالطبعة الإلكترونية للجريدة.

http://alahalygate.com/archives/96556

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