مصر والعراق يبحثان إجـراءات تفعيـل إتفاقـات التعـاون المُشتـرك فـي القطـاع الصناعـي

بحث وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليـد محمـد إسماعيـل ،إجراءات تفعيل إتفاقات التعاون الثُنائي والتعاون الثُلاثي بين العراق ومصر والأردن في قطاع الصناعـة .

وأكـدَ الوزير خِلال اللقاء ان وزارة الصناعة والمعادن جادة في تحقيق التعاون والتكامُل الصناعي مع مصر والأردن في ظل تأكيدات رؤساء الدول الثلاث إلى جانب الإنفتاح على الدول المُتقدمة صناعياً ، مُشيراً الى العلاقات المُشتركة والروابط الأخوية المتينة بين العراق ومصر وشعبيهما الشقيقين ، داعياً إلى ضرورة تحقيق خطوات عملية وتطبيق حقيقي لِهذا التعاون وبِمُختلف المجالات الصناعية من خِلال الفُرص والمشاريع الاستثمارية الكثيرة المُعلنة لدى الوزارة والفُرص المُتاحة لدى القطاع الصناعي الخاص بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالتدريب وإدارة التسويق والسلامة الصناعية وغيرها.

وناقش الجانبان الإتفاق الخاص بإرسال فريق فني من الصناعيين في جمهورية مصر الى العراق وبِعدة اختصاصات لِفتح آفاق للعمل المُشترك وخطوات دخول مصر في مشروع المدينة الاقتصادية المُشتركة بين العراق والأردن .

مـن جهته أكدَ السفير المصري جدية وحرص بِلاده على تعزيز العمل المُشترك وتفعيل إتفاقات ومُذكرات التعاون مع العراق في شتى المجالات الصناعية ونقل التجارُب الناجحة وتبادُل الخبرات ، مُبدياً إستعداده الكامل للتواصل والتنسيق الدائم مع الوزارة من أجل تحقيق هذا التعاون وبِما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين.