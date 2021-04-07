افتتاح معارض أهلا رمضان في دمنهور وكفر الدوار

كتب: محمود دوير

افتتح اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة والمحاسب فتحى مرسى – رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة – معرض السلع الغذائية بكفر الدوار والذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري والوحدة المحلية

حيث ضم المعرض 13 عارض لمختلف السلع و توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٠ إلى ٢٥ ٪ ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان

هذا وقد قام اللواء المحافظ بتفقد أجنحة المعرض الذي تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك

وأشاد بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم