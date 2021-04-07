نداء واستغاثة إلى وزيري “العدل” و “الداخلية” و مدير امن الشرقية

نداء واستغاثة

الي السيد المستشار وزير العدل

الي السيد اللواء وزير الداخلية

الي السيد اللواء مدير امن الشرقية

بعد التحية

بتاريخ 9-1-2017 صدر لصالحي قرار تمكين من المحامي العام الاول لنيابات الزقازيق الكلية في المحضر رقم 10610 لسنة 2016 اداري مركز بلبيس والمقيد برقم 15 حيازات جنوب الزقازيق حتي الان لم يتم تنفيذ القرار لاسباب غير معلومة

رجاء من سيادتكم التدخل لاصدار بتنفيذ ذلك القرار اعلاء لمبدأ سيادة القانون ولارجاع حقنا المسلوب.

*مقدة لسيادتكم اشرف نبيه زكي