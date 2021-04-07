محافظ الشرقية يزور شهداء مدرسة بحر البقر

كتب : محمد يعقوب

قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لمذبحة شهداء مدرسة 2 بحر البقر بمركز الحسينية والتي ارتكبها العدو الصهيوني في صباح الثامن من أبريل عام 1970،ضد أطفال عزل، بالطائرات الإسرائيلية وراح ضحيتها 30 تلميذًا وأصيب 50 آخرين , وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء من أبناء القرية، وتكريماً لدماء التلاميذ الطاهرة التي روت أرض الوطن وكانت بمثابة القوة الفاعلة لتحقيق انتصارات حرب أكتوبر 1973 واسترداد ارض سيناء الغالية .

أوضح المحافظ أن دماء شهداء مذبحة مدرسة 2بحر البقر كانت الدافع لعودة الكرامة المصرية والعربية»، مؤكدًا أن هذا اليوم يعد عرفاناً بالجميل لما قدمه هؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا في مدرستهم ينالون قسطاً من العلم والمعرفة، ليسقطوا شهداء لمذبحة بشعة قام بها العدوان الصهيوني،

أكد محافظ الشرقية اهتمام القيادة السياسية بمراكز الشمال بالمحافظة والتي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الإهمال ونقص في الخدمات، حيث تم تحديد 41 قرية و 740 تابع وعزبة بمركز الحسينية لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري والذي سيغير شكل الحياه علي كافة الأصعدة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين , مؤكداً أن الأعمال تسير علي قدم وساق بالتعاون بين الجهاز التنفيذي والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وتشمل تنفيذ مشروعات في كافة القطاعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين .

شارك المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية والمهندس احمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من طالبات مدارس معاهد القرية