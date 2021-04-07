العلَّامة أحمد عكاشة ضيف “حدوتة مصرية” في إذاعة الشرق الأوسط ..الخميس

العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة المفكر الكبير وأستاذ الطب الشهير رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ورئيس سابق للجمعية العالمية للطب النفسي وأستاذ الطب النفسي، كلية الطب، جامعة عين شمس وعضو المجلس التنفيذي لليونسكو وعضو مجلس امناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

قام بتأليف 47 كتابا باللغة العربية والإنجليزية كما نشر 342 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية والمحلية. وعضو في لجان علمية عديدة نال جائزة الدولة التقديرية في الإبداع العلمي وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية وجائزة النيل للعلوم الطبية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الاولي

د عكاشة عضو المجلس الرئاسي الاستشاري للعلماء ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي ينتمى إلى أسرة سياسية عسكرية حيث كان والده هو محمود باشا عكاشة سلاح حرس الحدود وحاكما للصحراء الغربية، وشقيقه هو ثروت عكاشة أحد الضباط الأحرار الذين ساهموا في ثورة 23 يوليو 1952 م والذي شغل منصبي وزير ثقافة ونائب رئيس الوزراء. وكان أحمد باشا ماهر وعلي باشا ماهر اللّذان شغلا منصب رئيس وزراء مصر إبني خالة والدته.

د عكاشة كان أول من أدخل قسم الأمراض النفسية في كليات الطب في مصر عام 1964م،

يشرفني أن يكون العالم الجليل الاستاذ الدكتور أحمد عكاشة ضيفي في برنامج “حدوتة مصرية” العاشرة مساء الخميس القادم بإذاعة الشرق الأوسط وحوار غاية في الأهمية حول رحلة حياته ونشأته وجذوره ومشواره العلمي ايضا يتحدث د عكاشة عن القيم الطبية والأخلاق العلمية والسعادة والجمال والقبح والاكتئاب عن التعليم والصحة والبحث العلمي عن الذكاء والغباء والحسد والكراهية والتعصب والانانية عن الحب والثراء والتسامح والكرم والعطاء وكورونا والقدوة وأشياء أخرى كثيرة وحوار على مدى حلقتين

‏اعداد وتقديم

‏احمد ابراهيم