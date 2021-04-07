EBE_Auto_Loan
محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية لصعيد

كتب جريدة الأهالي
46

  كتب:سويفى رشدى

 التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي ضم كل من الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية المحلية والدكتورة ناهد أديب مدير مكون التطوير المؤسسي وبناء القدرات والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية وراجية رياض وبحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد

 

وتناول اللقاء مناقشة وبحث متطلبات الفترة القادمة والاتفاق على أجندة ورشة العمل لإطلاق أنشطة البرنامج الممول جزئيًا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كإمتداد جغرافي للبرنامج وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد وأكد المحافظ خلال اللقاء علي أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

 

كما تم تنظيم ورشة عمل بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور المعنين من الأجهزة التنفيذية ومديري الإدارات ومسئولي التخطيط بالمحافظة وفريق العمل المشكل لوحدة التنفيذ المحلية

 

واستهل محافظ أسيوط الورشة بالترحيب بوفد برنامج التنمية المحلية موضحًا أن برنامج التنمية المحلية يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد ومنها محافظة أسيوط بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو

 

من جانبه أشار الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج يوفر نموذجًا للتنمية المحلية المتكاملة وهو قائم علي التخطيط التشاركي وفي إطار متكامل لعملية التنمية المحلية وبمشاركة الهيئات والجهات المختصة واستطلاع أراء المواطنين وقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة محلياً وذلك اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المواطن في المشاركة ومتابعة التنفيذ وتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة منوها إلى البدء في تنفيذ المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ويستهدف البرنامج على دعم التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية في الريف والحضر من خلال مشروعات البنية التحتية والمشروعات كثيفة العمالة

 

وأضاف أن ورشة العمل تأتي لإطلاق أنشطة البرنامج وتحديد الخطوات التنفيذية المطلوبة للبدء فضلا عن الانتهاء من الإطار المؤسسي ولقاء فريق عمل وحدات التنفيذ المحلية لضمان التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج بالإضافة إلى التعريف بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي وإجراءات تشكيله ووضع أليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل

جريدة الأهالي
    قد يعجبك ايضا اقرأ لنفس الكاتب

    اترك تعليق

    يرجي التسجيل لترك تعليقك

    شكرا للتعليق